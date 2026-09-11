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Infraestrutura Em visita à Folha, ministro das Comunicações divulga ações para fortalecimento da inclusão digital O presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro, e outros diretores receberam Frederico de Siqueira Filho, nesta sexta-feira (11)

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, divulgou as ações para o fortalecimento da infraestrutura e inclusão digital do país, durante visita à Folha de Pernambuco, nesta sexta-feira (11). Ele foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e outros diretores.

Além de divulgar as ações realizadas nacionalmente, o ministro reforçou as entregas da pasta para Pernambuco.

Também participaram da visita a vice-presidente do jornal, Mariana Costa; o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; o diretor operacional José Américo Lopes Góis; o diretor do Grupo EQM Eduardo Cunha; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos; e a gerente de jornalismo da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues.

De acordo com o ministro, o fortalecimento da infraestrutura digital é fundamental para o Brasil alcançar a inclusão das pessoas nos novos serviços digitais.

A pasta atuou com ênfase na evolução do 5G, com a meta de fechar o ano com 80% da população coberta com a tecnologia, no avanço do 4G na zona rural, e no aumento da conectividade para promover mais inteligência artificial (IA).

"A ideia é fornecer mais tecnologia para melhorar a gestão pública e a qualidade de vida do cidadão", afirmou o ministro Frederico de Siqueira Filho em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, antes da visita.



Na perspectiva de futuro, o ministro pontuou a necessidade de acelerar a velocidade de conexão do país, de tamanho continental. Uma opção além da expansão da fibra óptica é com soluções de satélites.

O orçamento previsto para 2027 já tem recursos para iniciar os estudos de ampliação do programa de satélites do Brasil. "O objetivo é ampliar cada vez mais a infraestrutura digital no Brasil", explicou o ministro.

Entregas em Pernambuco

O Ministério das Comunicações integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), do Ministério da Educação (MEC), que tem o objetivo de universalizar o acesso à internet de alta velocidade nas escolas.

Segundo o ministro, 138 mil escolas já fazem parte do programa. Somente em Pernambuco, o número ultrapassa mais de 4.400 unidades educacionais, o que representa 76,2% do total de escolas no estado.

Em relação às torres de telefonia móvel, nos últimos três anos foram instaladas mais de 180 em comunidades rurais, com investimentos que ultrapassam os R$ 300 milhões.

No ano de 2026, serão entregues um total de mais 47 torres em áreas da zona rural. Segundo o ministro, as sedes dos municípios já estão 100% cobertas. Entretanto, o desafio é levar para as partes afastadas.

Algumas áreas citadas fazem parte dos municípios de Tacaimbó, de Salgueiro e agrovilas em Santa Maria da Boa Vista.

"Cada torre implantada na zona rural, cada fibra lançada, cada escola conectada, faz parte da grande estratégia nacional de inclusão digital que a gente está promovendo no Brasil", reforçou.

A melhoria da conectividade nas rodovias federais também faz parte das ações do Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério dos Transportes. A prioridade no estado é incluir a BR-232 e a BR-101 no plano nacional.

O ministro ressaltou que a partir de 2027 as rodovias estarão 100% contempladas, mas que há necessidade de diálogo com as operadoras de telefonia, pois há localidades em que nem todas funcionam.

"Quando a gente fala de fortalecer a infraestrutura, é fortalecer o setor e estar próximo das operadoras, porque quem executa a política pública é a iniciativa privada. O que a gente faz como governo é dar condições jurídicas, regulatórias e financiamento através do banco de fomento", explicou.

Ao detalhar o projeto, disse que tudo isso faz parte da estratégia integrada de inclusão para garantir que as rodovias federais, em primeiro momento, estejam 100% conectadas, para melhorar a logística, a segurança pública e a comunicação nas comunidades no entorno das rodovias.

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