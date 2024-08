A- A+

Após o tombo das ações japonesas nesta segunda-feira, 5, o ministro de Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que investidores precisam manter uma perspectiva de longo prazo e permanecerem calmos. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, caiu 12,4% nesta segunda-feira, no maior tombo diário desde outubro de 1987.

"Espero que eles julguem as questões com calma", disse Suzuki, referindo-se a investidores japoneses que aplicam em ações de um programa governamental que oferece vantagens fiscais para aplicações de longo prazo.

Em relação à forte valorização do iene nas últimas semanas, que veio após intervenções do governo do Japão ao longo de julho para defender a moeda, Suzuki afirmou que é desejável que as taxas de câmbio se movam de maneira estável e que reflitam os fundamentos econômicos.

Segundo ele, por conta dos movimentos do mercado, o governo deve trabalhar em conjunto com o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) na política monetária.

