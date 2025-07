A- A+

BRASIL Ministro de Minas e Energia diz que conta com Petrobras para reduzir preço do gás Em evento no Rio, Silveira pediu o apoio da presidente da estatal para avançar na regulamentação das tarifas de escoamento do gás natural no país

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, nesta sexta-feira, que conta com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para reduzir o preço do gás natural no país.

— Contamos com sua sensibilidade, capacidade de liderança e gestão para avançar na regulamentação das tarifas de escoamento do gás natural. A Petrobras precisa se unir ao esforço coletivo que estamos coordenando para reduzir o preço do gás e reindustrializar o país — disse.

A fala foi feita na presença de Magda e do presidente Lula, em evento na Refinaria Duque de Caxias (Reduc) para divulgar retomada dos investimentos em refino e petroquímica no estado do Rio de Janeiro. Silveira elogiou a iniciativa e mencionou que a ampliação do refino no país contribui para a diminuição do preço dos combustíveis, com impacto na inflação.





— Podemos, queremos e estamos ampliando o refino do nosso petróleo aqui no Brasil. Isso é segurança de suprimento e soberania energética. Nossas refinarias garantem o abastecimento do país, diminuem o preço do combustível e economizam o dinheiro de todo mundo aqui. Tem impacto na inflação, no preço do alimento que chega à mesa do trabalhador e em toda a economia.

Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou investimento de cerca de R$ 33 bilhões até 2029 em ativos no Rio de Janeiro. Cerca de R$ 6,26 bilhões serão voltados para a Reduc, com R$ 2,4 bilhões voltados para paradas programadas de manutenção na refinaria.

Em Caxias, serão ainda investidos R$ 860 milhões na modernização da central termelétrica para substituição de equipamentos e melhoria na eficiência energética. Já no Complexo de Energias Boaventura (CEB), o antigo Comperj, em Itaboraí, a Petrobras anunciou investimento de cerca de R$ 23 bilhões até 2029.

A companhia também irá investir R$ 4,3 bilhões na ampliação da unidade de polietileno da Braskem, para aumentar a produção em 230 mil toneladas por ano.

