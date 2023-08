A- A+

APAGÃO Ministro de Minas e Energia pede que PF e Abin investiguem causas do apagão Alexandre Silveira disse que dois eventos causaram o problema, um deles no Ceará, e que ambos estão sendo investigados

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (15) que vai pedir ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que investiguem se o apagão de mais cedo pode ter sido causado por ação humana.

— Por se tratar de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas e internas pelo ONS, Aneel e nossas vinculadas, estou oficiando ao Ministério da Justiça, para que seja encaminhada à Polícia Federal um pedido de instauração de inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Vamos encaminhar tanto à PF quanto para a Abin a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje — afirmou o ministro.

O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma "ocorrência" às 8h31 levou a uma "separação elétrica" no sistema interligado.

Na prática, é como se as regiões Norte e Nordeste do país tivessem se desconectado das regiões Sul e Sudeste. O apagão causou transtornos em diversas cidades, como desligamento de semáforos, paralisação de metrô e interrupção de aulas em escolas.

Durante entrevista nesta terça-feira, o ministro levantou a possibilidade de dolo, citando a derrubada de torres de transmissão de energia elétrica no início do ano, logo após os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

— A possibilidade de dolo ou não é em consequência de ser um setor altamente estratégico, é importante que a gente analise. Nós todos acompanhamos bem o que aconteceu no início do ano com as torres de transmissão.

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street fecha em queda, puxada por preocupações com a China e bancos nos EUA