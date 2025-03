Ministro de Minas e Energia visita SENAI-PE nesta segunda-feira (10)

A- A+

A convite do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira (PSD), esteve no Recife, nesta segunda-feira (10), em visita a sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O evento também contou com a participação do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Adamo Sampaio Mendes; o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti e outras autoridades políticas e grandes nomes do empresariado nacional.

Durante a visita, o grupo teve a oportunidade de conhecer o funcionamento do Observatório, que atua como um centro de inteligência focando em impulsionar o desenvolvimento regional, por meio da produção de informações estratégicas, estudos prospectivos e pesquisas primárias e secundárias com foco em soluções eficientes para o setor industrial.

Além de ser um espaço físico de desenvolvimento, o Observatório também é uma ferramenta que fornece um hub de dados focado em impulsionar o desenvolvimento da indústria por meio do mapeamento do comportamento do consumidor, gerando e prevenção as tendências para os principais setores da indústria.

Segundo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, as inovações feitas pelo sistema FIEPE carregam uma relevância importante para o avanço da agenda econômica de Pernambuco.

“É uma grande honra ter recebido o convite do presidente Bruno Veloso para estar aqui na Federação das Indústrias, uma casa com papel fundamental na história industrial do nosso estado. É um privilégio participar deste momento ao lado do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem um papel estratégico, especialmente para o setor que represento, o de petróleo. Estamos aqui, especialmente nessa área com as novas instalações e o observatório, com grande expectativa para ouvir o que será apresentado. A presença do ministro certamente contribuirá para fortalecer an agenda econômica de Pernambuco”, destacou.

O SENAI FIEPE, ou Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco, é uma instituição voltada para a educação profissional e técnica. Ele faz parte do Sistema FIPE, que engloba também o SESI (Serviço Social da Indústria) e o IEL (Instituto Euvaldo Lodi). O SENAI oferece cursos técnicos, de aprendizagem industrial, qualificação e aperfeiçoamento profissional em diversas áreas, preparando os alunos para o mercado de trabalho na indústria. Além disso, promove a inovação e o desenvolvimento tecnológico, apoiando as empresas industriais de Pernambuco.

