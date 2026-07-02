A- A+

Aviação Ministro de Portos e Aeroportos participa do encerramento do programa Asas para Todos, no Recife Mais de 100 estudantes do Ensino Médio receberão certificados após concluírem curso gratuito de Introdução à Aviação Civil

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, participa nesta quinta-feira (2), no Recife, da cerimônia de encerramento do programa Asas para Todos, iniciativa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) voltada à formação de jovens para o setor aéreo. O evento será realizado das 15h às 19h, no auditório da UNINASSAU Boa Viagem, e contará também com a presença da diretoria da Anac, parlamentares e autoridades locais.

Durante a solenidade, mais de 100 estudantes do 3º ano do Ensino Médio receberão os certificados de conclusão do Curso de Introdução à Aviação Civil, promovido em parceria com o curso de Ciências Aeronáuticas da UNINASSAU.

Ao longo da formação, os alunos tiveram contato com diferentes áreas da aviação civil brasileira, conhecendo oportunidades de carreira em manutenção aeronáutica, operações aeroportuárias, investigação de acidentes, tecnologias como drones e aeronaves de decolagem e pouso vertical (VTOLs), além do uso de biocombustíveis no setor.

Como parte das atividades, os estudantes participaram de uma visita técnica ao Aeroporto Internacional do Recife, onde acompanharam de perto a rotina das operações aeroportuárias. O programa também proporcionou o "Voo da Descoberta", experiência prática vivenciada por mais de 16 alunos em um passeio aéreo realizado com o apoio da Azul Linhas Aéreas e do Aeroclube de Pernambuco.

A realização do Asas para Todos na capital pernambucana ocorre em um momento de crescimento da aviação no Nordeste, impulsionado pelo turismo e pela ampliação da conectividade regional. O cenário reforça a necessidade de formação de novos profissionais para o setor. Atualmente, a UNINASSAU é a única instituição de ensino da região Nordeste a oferecer graduação em Ciências Aeronáuticas.

Com foco na inclusão e na diversidade, o programa incentiva a participação de estudantes de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Desde sua criação, a iniciativa já beneficiou mais de mil jovens em cidades como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, chegando agora ao Nordeste.

Serviço

Encerramento do Programa Asas para Todos

Data: Quinta-feira, 2 de julho, das 15h às 19h.

Local: Auditório da UNINASSAU Boa Viagem – Rua Jonathas de Vasconcelos, 316, Boa Viagem, Recife.

Veja também