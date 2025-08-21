Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis
Em relação ao preço da hospedagem, Sabino destacou que o ministério tem atuado como ponte entre delegações e hotéis para garantir acomodação a todos
O ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu que o cronograma de obras para a COP30, que acontece em Belém no mês de novembro, está em dia. Em coletiva após a cerimônia de abertura do Salão do Turismo 2025, em São Paulo, Sabino frisou que já houve um investimento de R$ 4 bilhões para melhorar a infraestrutura da cidade.
"Todas as obras que nós propusemos, investimos mais de R$ 4 bilhões na cidade. Nós estamos executando, algumas já foram inclusive entregues, e as que ainda não foram entregues estão com o cronograma de obra antecipado", disse ele.
O ministro afirmou que a capacidade total de leitos para hospedagem durante o evento será de 53 mil, muito acima do que foi necessário na edição de 2024 da COP, em Baku, no Azerbaijão.
Em relação ao preço da hospedagem, que vem sendo criticado por líderes mundiais, Sabino destacou que o ministério tem atuado como ponte entre delegações e hotéis para garantir acomodação a todos.
"Estamos atuando pessoalmente, o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente e a presidência da COP, na intermediação direta e pessoal, com as delegações que possam estar tendo alguma dificuldade em encontrar leitos, para fazer o link entre os leitos que nós temos disponíveis. Para você ter uma ideia, com a ação do governo, nós temos leitos oferecendo para países de menor PIB per capita, a partir de 100 dólares", disse ele.
União Brasil
Durante a coletiva, Sabino foi questionado sobre sua condição de ministro filiado ao União Brasil, partido que tem líderes que defendem o desembarque da sigla da base de apoio do presidente Lula.
"Em todo e qualquer partido político, existem pessoas que pensam de um jeito ou de outro, há divergências. Mas não temos como tapar o sol com a peneira, assim como dentro da União Brasil e do PP, também tem muita gente que reconhece todos os avanços que vêm acontecendo através das obras, dos serviços, de todos os feitos do governo do presidente Lula.", disse o ministro.