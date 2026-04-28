INSS
Ministro diz que 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares
"Nós temos aqui números significativos do ressarcimento", declarou Wolney Queiroz
4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares - Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse, nesta terça-feira (28), que 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares, somando cerca de R$ 3 bilhões em pagamentos nessa modalidade.
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"Nós temos aqui números significativos do ressarcimento. São 4,5 milhões de benefícios efetuados dentro do sistema de devolução dos recursos e batemos, finalmente batemos, aquela meta dos R$ 3 bilhões de reais, R$ 3,06 bilhões pagos em ressarcimento desde o dia em que foi lançado, a partir daquele grande acordo que nós fizemos com a mediação do Supremo Tribunal Federal", declarou o ministro.