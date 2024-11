Ministro diz que BPC e Bolsa Família não terão mudanças em pacote fiscal preparado pelo governo

A- A+

Mesmo sem estar presente na reunião sobre o corte de gastos no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, reforçou que as políticas gerenciadas por sua pasta não serão atingidas pelas medidas em estudo.

Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu a equipe econômica e os ministros de áreas que podem ser atingidas pelo pacote de contenção de despesas para tentar fechar as medidas.

Em uma declaração enviada à imprensa, Dias disse que o MDS vai contribuir com as contas públicas por meio de combate a fraudes e irregularidades.

"O Lula continua o mesmo, pela sua história de vida, (tem) total compromisso com os mais pobres e jamais aceitaria cortar um só benefício do Bolsa Família ou BPC ou qualquer benefício que preenche requisitos legais de uma pessoa ou família pobre!", disse o ministro.

Dentre as medidas estudadas pela equipe econômica, uma parte afetava o BPC, segundo interlocutores. As ideias vão desde aumentar a idade mínima e corrigir o benefício só pela inflação até restringir o benefício para pessoas com deficiência para casos graves.

Lula se reuniu com ministros por mais de 5 horas em duas sessões, com uma pausa para o almoço. Amanhã, a reunião será retomada às 14h.

Estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,o da Casa Civil, Rui Costa; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta; o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro da Educação, Camilo Santana e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também participou da etapa da tarde.

Veja também

Economia Lula retoma nesta sexta-feira reunião para definir corte de gastos