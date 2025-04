Ministro diz que governo não aceitará fatiamento de blocos de aeroportos concedidos

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o governo não aceitará o fatiamento de blocos de aeroportos concedidos. A questão foi levantada por senadores durante audiência pública no Senado.

"Se qualquer concessionário quiser fazer IPO, quiser fazer a venda desses ativos, é importante. Mas a gente não vai aceitar que tenha venda de parte", disse Costa Filho. Segundo ele, os contratos atuais não permitem a venda de blocos.

Os senadores questionaram sobre informações levantadas por eles de que a CCR, concessionária dos blocos das regiões Centro-Oeste e Sul, estaria conduzindo estudos para repassar parte dos 15 aeroportos correspondentes aos dois blocos.

O ministro afirmou que conversou com o CEO da CCR, Miguel Setas, e ouviu dele que não há, no momento, possibilidade da venda de ativos aeroportuários. Segundo Costa Filho, Setas ponderou que, como um agente financeiro, a CCR está em constante diálogo com o mercado.



Veja também