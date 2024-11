Ministro diz que governo prevê redução de R$ 2 bi em despesas de benefícios sociais em 2025

A- A+

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou na manhã desta segunda-feira, 11, que o governo está buscando dar um recado de "eficiência" no equilíbrio fiscal ao mercado financeiro, com a revisão de benefícios, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), o que resultará, segundo ele, em uma economia de R$ 2 bilhões por parte de sua pasta em 2025.

"Em 2023, nós abrimos o ano com uma previsão de gastos de R$ 175 bilhões para o Bolsa Família e fechamos o ano com R$ 168 bilhões Este ano vamos fechar com R$ 166 bilhões, aproximadamente", ao que acrescentou: "A previsão é em 2025 - pelo crescimento do emprego (pessoas do Bolsa Família tendo emprego, sendo empreendedoras, crescendo a renda) e no combate à fraude - nós estamos prevendo uma redução mínima de R$ 2 bilhões em despesas também com outros benefícios."

Ele defendeu que quanto mais sua pasta "melhora no social, mais melhora em relação à redução de despesas", apontando, também, que quanto mais pessoas forem tiradas da pobreza, menos benefícios serão pagos.

O ministro não especificou se sua pasta fará ou sofrerá cortes de gastos.

A expectativa é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, siga com a terceira rodada de reuniões sobre o pacote de contenção de gastos nos ministérios nesta semana.



