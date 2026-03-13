A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ministro diz que guerra no Irã ainda não afetou chegada de turistas ao Brasil Em abertura do TurisMall, no Museu do Amanhã, Gustavo Feliciano afirma que governo monitora impactos da alta do petróleo nas passagens aéreas

Em visita à capital fluminense nesta quinta-feira, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, afirmou que o governo monitora com atenção os possíveis reflexos do conflito no Irã sobre o fluxo turístico brasileiro.

Entre as principais preocupações está o encarecimento das passagens aéreas decorrente da alta global do petróleo. No entanto, o ministro ressaltou que, até o momento, não foram detectados impactos significativos na chegada de visitantes estrangeiros.

"Sempre tratamos guerras com muita delicadeza. Felizmente o Brasil não está envolvido nesses conflitos. Até agora não observamos impactos drásticos na chegada de turistas ao país, mas estamos monitorando a situação com atenção", disse o ministro.

Feliciano acrescentou que o governo espera que as tensões internacionais sejam resolvidas rapidamente para evitar efeitos sobre o setor.

"Esperamos que esse momento passe logo e que a paz prevaleça, para que o turismo não sofra prejuízos", afirmou.

As declarações foram feitas durante a abertura do TurisMall, realizado no Museu do Amanhã.

Também presente no encontro, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que o turismo tende a ganhar força em regiões consideradas seguras em meio a conflitos internacionais e defendeu o setor como instrumento de integração entre países.

"Ninguém quer guerra. O turismo é justamente o contrário da guerra. As pessoas viajam para viver experiências positivas e conhecer novas culturas", disse Freixo.

Apesar do cenário de instabilidade em algumas regiões do mundo, o ministro destacou que o turismo brasileiro vive um momento de expansão. Segundo ele, o país registrou crescimento de 37% na chegada de turistas estrangeiros em 2025, um dos maiores desempenhos do setor no mundo.

"Isso é fruto de muito trabalho, planejamento e inteligência desenvolvida pela Embratur. Agora começamos a colher esses frutos", afirmou.

Feliciano também citou o avanço do turismo doméstico. De acordo com o ministro, janeiro de 2026 registrou recorde de movimentação desde o início da série histórica, em 2000, com alta de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ele afirmou ainda que um dos desafios do governo é ampliar o crescimento do setor com inclusão social. Entre as iniciativas mencionadas estão o desenvolvimento de rotas de turismo indígena e quilombola, além do lançamento de um guia voltado para mulheres que viajam sozinhas.

"É importante que o turismo cresça com responsabilidade social, e esse é um compromisso do governo federal", disse.

O TurisMall é uma plataforma multi-eventos que, ao longo de três dias, ativa alguns dos principais equipamentos turísticos e culturais da cidade do Rio de Janeiro, entre eles o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, a Casa Firjan, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace, o Roxy Dinner Show e o auditório da Organização Mundial do Turismo.

O evento reúne cerca de 720 secretários de turismo de todo o país e promove capacitações, encontros institucionais e debates sobre o futuro do setor. Entre os participantes estão 45 cônsules no Encontro do Corpo Diplomático, mais de 20 desembargadores, 27 Convention & Visitors Bureaux, a diretoria da ABEOC e mais de 60 associados da entidade, além de cerca de 1.800 agentes de viagens.

A CEO do evento, Mônica Medeiros, afirmou que a proposta do TurisMall é aproximar governos e iniciativa privada para discutir soluções para o futuro do turismo.

"A ideia do evento é conectar políticas públicas e parcerias privadas para que a gente discuta, durante três dias, como melhorar o turismo de amanhã pensando nas soluções de hoje", disse.

Segundo ela, o encontro reúne gestores públicos e representantes da indústria do turismo em atividades distribuídas por diferentes pontos da cidade.

"Hoje temos cerca de 720 secretários de turismo espalhados pelo Rio de Janeiro participando de caravanas, capacitações e debates sobre temas como audiovisual e inovação no turismo", afirmou.

Mônica acrescentou que o evento também busca reforçar o papel do turismo como instrumento de cooperação internacional em um cenário de instabilidade geopolítica.

"Mesmo com algumas dificuldades internacionais, muitos países estão vindo justamente para debater como o turismo pode contribuir para a diplomacia e para a paz", disse.

Veja também