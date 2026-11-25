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AJUSTE FISCAL Ministro diz que tem 'cardápio de medidas' para cortar despesas e preservar direitos sociais Bruno Moretti evitou falar em PEC: 'Não tem bala de prata, não tem dia D, não tem o instrumento'

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a equipe econômica tem um "cardápio de medidas" para racionalizar despesas mantendo os direitos sociais que serão levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ser questionado se as medidas podem envolver alguma mudança nos pisos de saúde e educação, o ministro se esquivou e disse que as medidas formuladas preservam a premissa dada pelo presidente de preservar direitos sociais.

"Sobre a PEC, não tem a PEC, há uma discussão contínua de medidas para avançar e dar mais segurança para o cumprimento do resultado primário. Quando olhamos o PLOA, tem um orçamento feito de maneira realista. Temos segurança hoje que a gente entrega o resultado primário de superávit de 0,1% do PIB no ano que vem", disse Moretti.

"Não obstante, um colchão de medidas que nos permita avançar mais rápido, melhor. Nós temos um cardápio de temas que preserva a premissa do presidente de preservar de direitos sociais", completou.

O ministro evitou falar que o instrumento proposto para fazer as mudanças avaliadas será uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Ele disse ainda que o instrumento não tem a ver com a economia potencial, mas com a alteração se será feita.

"Não tem bala de prata, não tem dia D, não tem o instrumento".

Moretti evitou dizer que haverá mudanças nos pisos de saúde e educação, pontos que são alvo de resistência da ala política do governo, como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quando questionado sobre o assunto, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse que há preocupações sobre as dinâmicas de despesas obrigatórias, mas sem tirar direitos sociais.

"Tem uma série de propostas que vão ser apresentadas ao presidente, que vai dar a palavra final. Não vão acontecer cortes de direitos sociais. Há discussões sobre a dinâmica de despesas obrigatórias, mas não tem nada a ver com corte de direitos".

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