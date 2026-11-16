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ajuste fiscal Ministro do Planejamento deve se reunir com bancada do PT na Câmara após queixas ao pacote fiscal Com impacto de até R$ 56 bilhões, votação é considerada prioritária para o Palácio do Planalto

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, deve se reunir com a bancada do PT na Câmara dos Deputados nesta semana, após parlamentares da sigla criticarem a proposta de ajuste fiscal apresentada pelo governo federal que está em tramitação no Congresso.

A expectativa é que o encontro possa ocorrer ainda nesta terça-feira, segundo relatos de parlamentares.

O texto-base da proposta foi aprovado por senadores na semana passada. A previsão é que a votação seja concluída no Senado nesta terça-feira e já siga para deliberação na Câmara.

De acordo com um auxiliar de Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu a dar celeridade ao tema na Casa.

Segundo cálculos do Executivo, o projeto deve ter impacto de cerca de R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano. Entre as medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo bloqueios para perseguir o centro da meta fiscal, e a ampliação de 10% para 20% do corte linear de benefícios tributários, além de limites para compensações fiscais.

Além de queixas da oposição, o pacote fiscal virou alvo de críticas de parlamentares governistas e de setores da esquerda, que avaliam que esse tipo de ajuste pode desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL).

As divergências na esquerda em torno do tema têm sido exploradas pela oposição para desgastar o governo petista.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) tem sido um dos parlamentares mais vocais nas críticas ao pacote. Nesta segunda-feira, ele rebateu declarações de Moretti e disse que o ministro é autoritário.

A votação do pacote é considerada prioritária para o Palácio do Planalto, apesar das queixas de parlamentares da base aliada — além do PT, há também críticas entre integrantes do PSOL e do PCdoB. As negociações junto ao Parlamento têm sido capitaneadas por Moretti e pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães.

No domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o pacote de ajuste fiscal e disse que essas medidas não “mexem na população mais pobre”, que “estão preservados todos os ganhos de natureza social” que são importantes para reduzir a taxa de juros no país. Ele afirmou ainda que a medida “vai na direção correta”.

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