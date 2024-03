A- A+

EUROPA Ministro do Reino Unido prega economia com menos impostos e com responsabilidade Hunt apresentará, na quarta-feira (6), o Orçamento de Primavera de 2024

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, reiterou que o governo britânico quer levar o país a uma economia com menos impostos - mas ressaltou que o fará com responsabilidade.



"Só faremos isso de uma forma que seja responsável, que reconheça que há coisas que os impostos pagam", afirmou, em entrevista à Sky News. "Mas se pudermos gastar dinheiro em serviços públicos de forma mais eficiente, isso significará menor pressão sobre os contribuintes."



Hunt apresentará, na quarta-feira (6), o Orçamento de Primavera - que informa as principais mudanças de impostos - de 2024.

