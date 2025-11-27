Qui, 27 de Novembro

FGTS

Ministro do Trabalho quer discutir com Lula nova liberação do FGTS retido de demitidos

Marinho afirma que cerca de 13 milhões de trabalhadores estão com saldo bloqueado

De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cerca de 13 milhões de pessoas estão com parte do saldo bloqueados ou retidos devido às regras atuas da modalidadeDe acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cerca de 13 milhões de pessoas estão com parte do saldo bloqueados ou retidos devido às regras atuas da modalidade - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quinta-feira que pretende levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro trimestre de 2026, uma proposta para liberar o FGTS retido de trabalhadores demitidos que aderiram ao saque-aniversário.

Segundo ele, cerca de 13 milhões de pessoas estão com parte do saldo bloqueados ou retidos devido às regras atuas da modalidade.

— Essas pessoas estão pedindo: "Pelo amor de Deus, ministro, libere meu fundo de garantia". O saldo é dele, é dela. Tem a possibilidade de no começo do ano a gente criar a condição de discutir com o presidente de novo e liberar esse recurso, também para essas famílias que têm seu fundo retido — afirmou.

O ministro lembrou que, em 2023, o governo liberou R$ 12 bilhões para mais de 12 milhões de trabalhadores em situação semelhante. No entanto, disse que não poderia repetir a medida neste ano porque o tema já havia sido tratado no Congresso.

Marinho ressaltou que uma eventual liberação do FGTS retido não traria risco à sustentabilidade do fundo.

