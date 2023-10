Ministro do Turismo fala na Câmara sobre suspensão de pacotes promocionais pela 123 Milhas

A- A+

O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa, nesta quarta-feira (4), de audiência pública, na Câmara dos Deputados, sobre a suspensão dos pacotes promocionais anunciada, em agosto, pela 123 Milhas. O cancelamento dos bilhetes de viagem lesou milhares de consumidores.

A sessão é promovida pela Comissão de Turismo da Câmara. Além de Sabino, está prevista a participação de representantes do Ministério Público Federal, do Procon de São Paulo, da Secretaria Nacional do Consumidor e do setor de hoteis. Não há representantes da 123 Milhas.

Alvo de investigação da CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara, a 123 Milhas suspendeu os pacotes promocionais, com datas flexíveis, com embarques previstos para este ano.









Em seguida, o grupo realizou demissões em massa e entrou com pedido de recuperação judicial na Vara de Belo Horizonte. A solicitação foi autorizada, mas a decisão foi suspensa, no mês passado, por ordem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Em agosto último, Celso Sabino informou que a 123milhas teve seu registro no cadastro público da pasta suspenso. Com isso, a empresa não pode mais ser contemplada com os benefícios tributários que concedidos Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

O debate foi proposto pelos deputados Romero Rodrigues (Podemos-PB) e Rodolfo Nogueira (PL-MS). Os parlamentares justificam que é preciso mais esclarecimentos sobre as circunstâncias em que os pacotes foram suspensos, as consequências da decisão e as medidas adotadas para minimizar os prejuízos causados aos clientes.

