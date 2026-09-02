Ministro do Turismo visita Porto do Recife nesta quinta-feira (03)

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O diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, recebe o Ministro de Estado do Turismo, Gustavo Feliciano, nesta quinta-feira (03/09), durante agenda institucional. Na ocasião, o titular da pasta federal fará uma visita técnica para conhecer o terminal portuário, especialmente o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP).

Objetivo principal da visita, bem como vistoriar as instalações voltadas ao receptivo turístico e conferir a infraestrutura para a próxima temporada de cruzeiros no Recife e em Pernambuco, além dos projetos e investimentos para o aumento das operações portuárias.

O Ministro de Estado será recebido pelo diretor-presidente do Porto do Recife e, após a apresentação técnica no auditório da sede administrativa do órgão, a comitiva seguirá para uma inspeção ao Terminal Marítimo de Passageiros (TMP).

O encontro será finalizado com uma visita ao Museu do Porto do Recife, inaugurado em junho deste ano no próprio complexo e que conta com um acervo composto por mais de 200 itens, incluindo uma coleção de 36 fotografias originais do início do século XX registradas pelo renomado fotógrafo português Francisco du Bocage.

Serviço

Pauta: Visita técnica do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, ao Porto do Recife

Data: 03/09/2026 (quinta-feira)

Horário: 10h30

Local: Auditório da sede administrativa do Porto do Recife (Praça Comunidade Luso-Brasileira, nº 70, Bairro do Recife, ao lado do Forte do Brum)

OBS: Solicitamos a confirmação de presença dos veículos de imprensa até as 17h desta quarta-feira (02/09)

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