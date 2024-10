Ministro dos Transportes vai à Europa para apresentar carteira de projetos a investidores

A- A+

O ministro dos Transportes, Renan Filho, viaja para a Europa na próxima semana, onde cumprirá agenda de apresentação de projetos de rodovias a investidores estrangeiros, além de participação em evento com líderes do setor de infraestrutura.

Na segunda-feira, 21, o ministro desembarca em Madri para apresentar projetos de concessões de rodovias a investidores. Com cerca de 30 projetos, a carteira é estimada em R$ 130 bilhões. Será a segunda viagem institucional do ministro à Espanha neste ano.

Ainda na capital espanhola, Renan Filho participa do Ibero-América GRI Infra & Energy, que acontecerá na terça-feira.



O evento reunirá os maiores líderes do segmento de transporte e energia, com o objetivo de discutir os desafios em estruturação, desenvolvimento e financiamento de projetos.

Depois de Madri, a comitiva do governo brasileiro parte para Londres, no Reino Unido, onde participa de uma reunião com administradoras de fundos internacionais sediados na Europa e empresas interessadas em conhecer o pipeline brasileiro de concessões rodoviárias.



Além disso, outros encontros bilaterais estão previstos, como, por exemplo, com o grupo britânico John Laing, forte operador de infraestrutura do setor público.



