livre comércio Ministro francês alerta que acordo UE-Mercosul 'não é aceitável' em seu estado atual Estados europeus devem se pronunciar sobre o acordo comercial nesta semana

O acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul "não é aceitável", reiterou o ministro francês da Economia e Finanças, Roland Lescure, em entrevista à imprensa alemã neste domingo (14).

"Em sua forma atual, o tratado é inaceitável", declarou Lescure ao jornal econômico Handelsblatt.

A posição da França pode comprometer a viagem ao Brasil que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem agendada para o próximo sábado, para assinar o acordo com o Mercosul, bloco econômico composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Espera-se que os Estados europeus se pronunciem sobre o acordo comercial entre 16 e 19 de dezembro, segundo fontes europeias.

No entanto, os 27 Estados-membros aguardam o resultado de uma votação no Parlamento Europeu na terça-feira sobre garantias destinadas a tranquilizar os agricultores, particularmente os franceses, que se opõem fortemente ao tratado.

Segundo o ministro francês, uma "cláusula de proteção forte e eficaz" é uma das "três condições" da França para dar seu consentimento.

A segunda é que as normas aplicadas na UE para a produção "também devem ser aplicadas à produção nos países parceiros", afirmou o ministro, e a terceira são os "controles de importação".

Se aprovado, o acordo UE-Mercosul criaria um mercado comum de 722 milhões de habitantes.

O acordo permitiria à UE exportar mais automóveis, máquinas e vinho, mas também facilitaria a entrada de carne bovina, aves, açúcar e mel, entre outros produtos. Os agricultores europeus o consideram uma concorrência desleal.

