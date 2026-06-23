A- A+

ACORDO Ministro indica anúncio na semana que vem sobre Mercosul-Japão e sinaliza acordo com Canadá Lula e a primeira-ministra do Japão, Takaichi Sanae, anunciaram o início das negociações para um Acordo de Parceria Econômica (APE) entre o Mercosul e o Japão

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, indicou para a próxima semana avanços nas negociações entre o Mercosul e o Japão. Ele também sinalizou que o acordo comercial do bloco sul-americano com o Canadá será fechado "em breve".

"Deverá chegar-se em breve ao acordo Mercosul-Canadá. E talvez tenhamos um anúncio na semana que vem, Brasil-Mercosul-Japão, talvez. É muito provável que o Brasil siga nesse caminho. Não há outra opção para o desenvolvimento inclusivo, para a integração produtiva, para a atração de investimento", declarou ele, durante o II Fórum de Investimentos UE-Brasil: Acordo de Parceria UE-Mercosul, realizado na sede da Apex Brasil.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-ministra do Japão, Takaichi Sanae, anunciaram o início das negociações para um Acordo de Parceria Econômica (APE) entre o Mercosul e o Japão.

O anúncio ocorreu durante uma reunião realizada à margem da Cúpula do G7, em 16 de junho, na França.

Já em relação ao Canadá, foi realizada em maio a X Rodada Negociadora do Acordo de Livre Comércio.

As negociações foram retomadas em outubro de 2025, diante do contexto geopolítico e do interesse das partes em aprofundar as relações econômicas e comerciais.

Um acordo de livre comércio sugere um grau de abertura substancial no comércio, geralmente acima de 90% em termos de linhas tarifárias e volume das trocas bilaterais.



Veja também