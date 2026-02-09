Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CIDADES

Ministro Jader Filho descarta revisar taxa de juros do Minha Casa Minha Vida

Ele afirmou também que não há previsão de baixar mais os juros

Reportar Erro
Ministro Jader FilhoMinistro Jader Filho - Foto: Evaristo Sa/AFP

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou nesta segunda-feira, 9, que o programa Minha Casa Minha Vida está praticando a menor taxa de juros de todos os programas habitacionais que já existiram no país. Questionado por jornalistas, o ministro descartou, por ora, revisar os percentuais.

"Nós estamos na menor taxa de juros da história do programa na faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.850, tem uma taxa de juros de 4% ao ano na região Norte e Nordeste e nas outras regiões, 4,25%", pontuou o ministro.

Ele afirmou também que não há previsão de baixar mais os juros. "Nós acreditamos que, até pelos resultados, essa taxa de juros está atendendo a necessidade do povo brasileiro."

Leia também

• Galípolo fala em "calibragem" dos juros e defende atuação do BC no caso Master

• Juros: taxas longas avançam com notícia de que PT vai pedir revisão na autonomia do BC

• Haddad diz que Brasil precisa levar juros a um dígito e não voltar mais a patamares elevados

O ministro participou do seminário "Superciclo de Investimentos em Infraestrutura - Avanços e Desafios", na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Jader Filho enfatizou que 85% dos lançamentos no Brasil são dentro do programa Minha Casa Minha Vida e que os patamares mais baixo da taxa de juros farão a poupança, um dos mecanismos de financiamento habitacional, voltar a ser competitiva. "Eu não acredito que a poupança vai voltar, em algum momento, naqueles patamares anteriores. Obviamente, com a taxa de juros caindo, vai sobrar mais recurso para o financiamento e, com isso, a gente vai fortalecer o setor da construção civil, que gera emprego e renda."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter