O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que não haverá greve no setor da aviação regular no país, garantindo a normalidade dos voos.

A informação foi confirmada após os aeronautas da aviação regular aprovarem a nova proposta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o período 2025/2026. A negociação foi mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

De acordo com o ministro, "a mediação do TST foi fundamental para assegurar equilíbrio nas negociações e preservar um setor estratégico para a economia nacional, o turismo e a mobilidade dos brasileiros."

Silvio Costa Filho também destacou que o entendimento é fruto do diálogo institucional e da responsabilidade entre trabalhadores, empresas e o poder público.

Crescimento

O ministro ressaltou que a aviação brasileira vive um momento de crescimento e retomada. Além disso, pontuou que a estabilidade nas relações de trabalho é essencial para "manter a confiança dos passageiros, ampliar investimentos e garantir a geração de emprego e renda em todo o país."

*Com informações da assessoria de imprensa.

