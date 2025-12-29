A- A+

Balanço Ministro Silvio Costa Filho destaca ações e investimentos O ministro de Portos e Aeroportos apresentou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, um balanço da gestão, abordando dados dos setores aéreo e portuário

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), apresentou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, um balanço da gestão, abordando dados dos setores aéreo e portuário, e o andamento de obras estruturantes como a Ferrovia Transnordestina em Pernambuco. Segundo o ministro, a expectativa é que o Brasil alcance, em 2025, o maior crescimento da história da aviação nacional, com um aumento de 10% na movimentação de passageiros, comparado com 2024.

“Em três anos do nosso governo, o Brasil incluiu mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. Em 2022, foram 98 milhões. De janeiro de 2023 até dezembro de 2025 o número saiu de 98 milhões para mais de 128 milhões de passageiros, podendo chegar a 130 milhões. Isso é fundamental para o turismo de negócios e de lazer”, explicou.

A movimentação no setor portuário também deverá crescer neste ano, com um incremento de 5%, no comparativo com 2024. “Nós vamos bater recorde de volume de cargas. É um setor que tem hoje mais de R$ 40 bilhões em investimentos privados”, lembrou Silvio Costa Filho.

Aeroportos

Com o crescimento do turismo de negócios e de lazer, uma das prioridades do ministério é a ampliação da aviação no estado. No Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, por exemplo, foram investidos R$ 500 milhões na terceira etapa de expansão do equipamento, obra que foi entregue, de acordo com o ministro.

“Nós também anunciamos mais R$ 500 milhões para a quarta etapa do aeroporto. Queremos fazer um grande terminal de cargas. Ali será um hub logístico do Recife e, naturalmente, da Região Metropolitana. No Aeroporto do Recife já será R$ 1 bilhão em investimentos”, pontuou.

Já no Aeroporto de Petrolina, foram investidos R$ 77 milhões para requalificação e estruturação do equipamento, segundo Silvio Costa Filho. A obra foi concluída no início de 2025. Também estão em andamento obras no Aeroporto de Serra Talhada, com um investimento de R$ 40 milhões. A entrega será anunciada em janeiro.

“Conseguimos fazer o leilão através do Programa AmpliAR para esses três aeroportos: Garanhuns, Serra Talhada e Araripina. Esses três aeroportos serão geridos pela concessionária Gru, que é de Guarulhos, e vai tirar do estado de Pernambuco a responsabilidade de cuidar de aeroporto”, relatou.

Para o ministro, o estado tem que cuidar da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. “Eu acho que para os municípios e para o estado é melhor que a iniciativa privada possa fazer a gestão aeroportuária”, enfatizou o ministro.

Segundo o gestor, o ministério conseguiu viabilizar, junto com o presidente Luiz Inácio Lula Silva, R$ 150 milhões para a reforma do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, porém, a governadora Raquel Lyra (PSD) preferiu seguir com as obras sem a utilização dos recursos federais e custeadas 100% pelo estado.

Ele afirmou que, agora, o ministério vai ajudar à governadora a destravar a obra. “A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai apoiar e eu tenho conversado com as companhias aéreas brasileiras, para que na hora que o aeroporto estiver pronto, e nós já temos esse compromisso da Azul e da Latam, eles vão operar voos São Paulo-Caruaru, Brasília-Caruaru e Fortaleza-Caruaru. É isso que eu vou procurar ajudar dentro das possibilidades.”

Transnordestina

O ministro lembrou que, quando o presidente Lula assumiu a presidência em 2023, a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco foi uma das primeiras medidas tomadas.

“No dia 31 de outubro, nós assinamos o início da licitação da primeira etapa, que deve findar agora no final de janeiro, que são dois trechos, 72 quilômetros de ferrovias, no valor de R$ 600 milhões. Nós já alocamos R$ 50 milhões que estão na rubrica para esse ano de 2025, mas para 2026 o governo federal deve aportar, no mínimo, R$ 500 a R$ 600 milhões. Isso é uma prioridade do PAC.”

Silvio Costa Filho destacou que os recursos para a ferrovia no estado estão assegurados pelo governo federal. “É um compromisso nosso, dos ministros Rui Costa e Renan Filho, mas sobretudo do presidente Lula, que não faltarão recursos para a Transnordestina em Pernambuco, como não estão faltando recursos para apoiar os projetos estruturantes do nosso estado.”

Veja também