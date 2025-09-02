Ter, 02 de Setembro

Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Logo Folha de Pernambuco
Inclusão

Ministro Silvio Costa Filho inaugura mais uma sala multissensorial pensando nas pessoas com TEA

A ação integra o Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA, desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com concessionárias aeroportuárias

Ministro Silvio Costa Filho inaugura mais uma sala multissensorial pensando nas pessoas com TEA  - Foto: Divulgação

O Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, passou a contar, desde a última segunda-feira (1º), com uma sala multissensorial voltada ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A inauguração foi conduzida pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que tem trabalhado a agenda de inclusão social nos terminais aéreos brasileiros.

O novo espaço é um dos dez que já foram instalados no país e tem como objetivo tornar a experiência de viagem mais acolhedora e acessível para pessoas com sensibilidade sensorial. Gratuita e com funcionamento 24 horas por dia, a sala foi projetada para reduzir estímulos sensoriais e oferecer mais conforto a passageiros antes do embarque ou durante conexões.

A cerimônia de inauguração contou também com a presença da secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, Tereza Nelma, de representantes da concessionária Aena Brasil, responsável pela administração do aeroporto, além de outras autoridades locais.

Segundo o ministro Silvio Costa Filho, a iniciativa reforça o compromisso do governo federal com a acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência. “A inclusão precisa estar presente em todos os espaços, e os aeroportos não podem ficar de fora desse movimento. Nosso objetivo é garantir que todos tenham uma experiência digna, segura e respeitosa ao viajar”, afirmou.

Entre os recursos disponíveis estão iluminação suave, elementos táteis, brinquedos interativos e até uma área que simula o interior de uma aeronave, permitindo que os usuários se familiarizem com o ambiente antes do voo. A proposta é transformar momentos de ansiedade em experiências mais tranquilas, especialmente para crianças e adultos com TEA.

Projeto

O projeto faz parte de uma série de ações do Ministério de Portos e Aeroportos voltadas à promoção da inclusão e acessibilidade nos terminais do país. A expectativa é que novas salas multissensoriais sejam inauguradas nos próximos meses, ampliando o alcance da iniciativa em diferentes regiões do Brasil.

A ação integra o Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA, desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com concessionárias aeroportuárias. Atualmente, já existem salas multissensoriais em aeroportos de São Paulo - Congonhas (SP), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro - Galeão e Santos Dumont (RJ), Natal (RN), Recife (PE), Vitória (ES) e Campo Grande (MS).

Para o ministro Silvio, a iniciativa é um passo importante na democratização do acesso ao transporte aéreo. 

“Essa é a décima sala entregue no país e o primeiro programa nacional de inclusão social em aeroportos. E é um olhar especial para as crianças e famílias que precisam de atenção diferenciada. Nosso objetivo é ampliar essas salas para todo o Brasil, garantindo que cada viajante encontre um espaço acolhedor e acessível”, afirmou.

Como complemento às ações de inclusão, o ministério lançou também a Cartilha Inclusão Dentro e Fora do Avião, escrita por Aline Campos e ilustrada por Luana Chinalia. O material traz, de forma lúdica, a história de duas crianças neurodivergentes e apresenta orientações sobre direitos, recursos e boas práticas para garantir uma viagem mais tranquila.

A cartilha está disponível para download no site do MPor e também nas salas multissensoriais espalhadas pelos aeroportos brasileiros.

