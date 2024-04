A- A+

BRASIL Ministro sugere uso de recursos do Tesouro e pré-sal para baratear conta de luz Alexandre Silveira pediu uso de recursos do Orçamento Geral da União ao ministro Fernando Haddad

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugeriu ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o uso de recursos da Orçamento Geral da União, ou seja, de verba disponível do Tesouro Nacional, para baratear a conta de luz aos consumidores de baixa tensão (residenciais).

Alexandre Silveira voltou a destacar que as concessões de subsídios para o setor de energia beneficiaram os grandes consumidores, como as indústrias, deixando a conta mais cara para o consumidor comum, de classe média e pobre. O ministro disse que o governo também avalia o uso de recursos de leilões de petróleo para minimizar os impactos.

– Entre as alternativas, está o uso de leilões da PPSA (Pré-Sal Petróleo), que arrecadam recursos do petróleo, para financiar energia, equalizar o mercado livre e regulado e, buscar espaço no Orçamento Geral da União para que possamos minimizar os impactos de energia - afirmou.

Silveira disse que o ministro Haddad demonstrou boa vontade em avaliar a proposta, mas ainda não há sinalização se a Fazenda aceitaria.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que a renovação do contrato de distribuição de energia pela Enel poderá ser comprometida caso seja comprovado o descumprimento de índices mínimos de qualidade.

Silveira pediu para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fazer uma apuração minuciosa sobre a qualidade dos serviços da operadora em São Paulo.

O ministro se referiu às interrupções no fornecimento de energia em São Paulo, que afetam consumidores da capital e Região Metropolitana. Contudo, segundo ele, essas questões também podem afetar a concessão no Rio de Janeiro, onde a empresa distribui energia para 66 (de um total de 92) de municípios fluminenses.

