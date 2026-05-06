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INVESTIMENTO Ministro Tomé Franca anuncia retomada do voo Cabo Verde-Recife e destaca investimentos em aeroportos Durante visita à Folha de Pernambuco, ministro de Portos e Aeroportos detalhou ampliação da conectividade internacional, investimentos de R$ 80 milhões em aeroportos regionais e novos aportes para o setor portuário no estado

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca esteve em solo pernambucano ontem para recepcionar a tripulação do primeiro voo entre Cabo Verde e Recife, no Aeroporto Internacional do Recife.

O ministro também visitou a redação da Folha de Pernambuco para conversar sobre as novidades de sua gestão, iniciada há pouco mais de um mês. Ele foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos.

O ministro estava acompanhado do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Chagas Faierstein e do coordenador de Assuntos Internacionais da Assessoria de Relações Internacionais (ARI) da ANAC, Diego Pereira.

Ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, visita a Folha de Pernambuco | Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Retomada

Anunciada em fevereiro pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), a retomada da operação - suspensa desde a pandemia da Covid-19 - será realizada pela Cabo Verde Airlines e amplia a conectividade internacional de Pernambuco e do Brasil.

O embaixador de Cabo Verde, João Pedro D’Oliveira, e o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco, Eduardo Loyo, também acompanharam a chegada da aeronave.

A rota contará com dois voos semanais, com saída de Cabo Verde às quintas-feiras e aos sábados, às 18h30, e chegada ao Recife às 22h30. Já os voos de retorno partirão da capital pernambucana às sextas-feiras e aos domingos, à 0h30, com pouso previsto para as 4h30.

“Isso mais do que um voo internacional, é a conexão do Brasil com a África e uma possibilidade também de conexão com Lisboa, com a Europa. Portanto, um motivo de muita felicidade. O voo vem lotado e é assim que a gente deseja que esse voo continue, conectando Pernambuco, Recife com o mundo”, disse o ministro



AmpliAr

O programa AmpliAr foi criado para fortalecer a aviação regional e ampliar a conectividade entre cidades do interior e grandes centros urbanos. A iniciativa prevê investimentos privados superiores a R$ 5 bilhões para modernizar até 100 aeroportos em todo o país, estimulando o desenvolvimento econômico, o turismo e a integração regional.

Em Pernambuco, o programa foi implementado com a inclusão dos aeroportos de Aeroporto de Garanhuns, Aeroporto de Serra Talhada e Aeroporto de Araripina na primeira fase da iniciativa. Juntos, os três terminais devem receber cerca de R$ 80 milhões em investimentos e serão administrados pela mesma operadora responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“Foi um ganho muito significativo para a infraestrutura aérea de Pernambuco. Dar uma solução de manutenção, com um grande operador de aeroportos. [...] A operadora já assume a gestão nos próximos três meses e começa os investimentos, ele tem que estar entregue com 36 meses”, completou Franca.

Crescimento

Segundo o ministro Tomé Franca, o crescimento da aviação civil no Brasil acompanha a melhora do cenário econômico e o aumento do poder de compra da população. De acordo com ele, cerca de 30 milhões de brasileiros passaram a utilizar o transporte aéreo entre o primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 2025.

O ministro destacou que, no último ano do governo anterior, o país registrou 98 milhões de passagens aéreas vendidas. Já em 2025, o número chegou a 129 milhões. Para ele, a expansão é reflexo direto da melhoria das condições financeiras da população.

“Quando o brasileiro tem mais poder de compra, ele amplia sua capacidade de consumo. Muitas vezes, quem antes viajava apenas de ônibus passa a considerar o transporte aéreo, que oferece mais conforto, economia de tempo e qualidade”, afirmou.

Portos

Sobre o setor portuário, o ministro Tomé Franca afirmou que o Governo Federal prevê a realização de mais 15 leilões portuários no país, incluindo o terminal de passageiros do Porto do Recife. Segundo ele, a proposta é modernizar a estrutura voltada ao turismo de cruzeiros e ampliar a capacidade operacional do equipamento.

O ministro destacou que os investimentos em infraestrutura dependem da elaboração de bons projetos e da confiança do mercado nas instituições brasileiras. “A estabilidade institucional e a segurança jurídica são fatores essenciais para atrair investidores interessados em concessões de longo prazo”, afirmou.

Tomé Franca também comentou os investimentos em dragagem e infraestrutura portuária em Pernambuco. Segundo ele, o Governo Federal realizou duas transferências de recursos: R$ 100 milhões para o Porto de Suape e outros R$ 100 milhões para o Porto do Recife.



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