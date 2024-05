Ministro usa pronunciamento de 1° de Maio na TV para exaltar dados de geração de emprego

A- A+

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, usou o pronunciamento em canais abertos sobre o Dia do Trabalho, celebrado neste 1° de maio, para ressaltar a geração de empregos com carteira assinada e o aumento do salário mínimo no país.

Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada.

"Nos primeiros três meses desse ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que o mesmo período do ano passado", disse o ministro.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 28 milhões