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Diplomacia Ministros de Comércio do G20 não chegam a consenso para enfrentar superprodução Os Estados Unidos sediam neste ano uma série de reuniões do G20, grupo que reúne as principais economias mundiais, entre elas China, Índia, Japão, Reino Unido, França e Rússia

Os ministros do Comércio do G20 concluíram nesta quinta-feira (1º) uma reunião de dois dias sem conseguir avançar na questão de como combater o excesso de capacidade industrial, informou a Casa Branca, que acusa com frequência a China de concorrência desleal.

Os Estados Unidos sediam neste ano uma série de reuniões do G20, grupo que reúne as principais economias mundiais, entre elas China, Índia, Japão, Reino Unido, França e Rússia.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, informou que os ministros reunidos em Milwaukee não chegaram a um consenso sobre a questão do excesso de capacidade industrial, considerado um fator que reduz os preços de maneira injusta.

"Quase todos os países concordaram que esta é uma questão que exige medidas", declarou Greer em entrevista coletiva, sem responder se a falta de consenso se devia a objeções da China.

"E quase todos os países concordaram que nosso atual sistema de recursos ou respostas comerciais é inadequado para resolver este problema", acrescentou, argumentando que isso justifica uma ação unilateral dos Estados Unidos.

Washington está investigando o tema da sobrecapacidade em 16 economias, incluindo China, Japão e Índia, além de blocos como a União Europeia.Gr eer alertou que os países que produzem em excesso correm o risco de "criar uma economia assentada sobre um castelo de cartas".

Os Estados Unidos impuseram recentemente tarifas a 60 parceiros comerciais por supostas práticas de trabalho forçado, outro tema sobre o qual o G20 não conseguiu chegar a um acordo.

A cúpula de chefes de Estado e de governo do G20 será realizada em meados de dezembro, na Flórida.

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