BRASIL Ministros vão se reunir na Casa Civil para discutir exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas Marina Silva, do Meio Ambiente, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, participam

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reúne na tarde desta terça (23) os ministros Marina Silva (Meio Ambiente) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) para discutir o plano da Petrobras de explorar de petróleo na Foz do Amazonas. O Ibama negou licença para a perfuração de um bloco a 160 de Oiapoque (AP), no extremo norte do país, na semana passada.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, também devem participar da reunião de hoje.

Na semana passada, o Ibama negou licença para a Petrobras realizar perfuração de teste em alto mar na região chamada de Margem Equatorial Brasileira, que abrange o litoral norte entre, do Amapá até o Rio Grande do Norte.

Como justificativa, o Ibama alegou que a bacia da Foz do Amazonas abriga unidades de conservação, terras indígenas e grande biodiversidade marinha, com espécies ameaçadas de extinção, e que a Petrobras não conseguiu demonstrar todas as condições de segurança necessárias para a atividade.





A Foz do Amazonas é uma das regiões da chamada Margem Equatorial, que abrange todo o litoral norte e alcança a do Rio Grande do Norte, no Nordeste. A região é considerada ambientalmente sensível por reunir grande quantidade de fauna e flora marinha, além de concentrar grande parte dos manguezais do país.

A negativa do Ibama gerou tensão política entre o Ministério de Minas e Energia e o Meio Ambiente.

Após a decisão do Ibama, a Petrobras chegou a informar que iria retirar os equipamentos localizados na Foz do Amazonas. Silveira orientou a estatal a manter a estrutura por ora. Depois, a Petrobras confirmou que vai recorrer da decisão do Ibama.

