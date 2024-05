Minoria na liderança de escritórios, advogadas buscam conciliar profissão e maternidade

A- A+

Uma pesquisa realizada pela Women in Law Mentoring Brasil revela que, enquanto as mulheres compõem 57% dos escritórios de advocacia, apenas 34,4% delas ascendem ao posto de sócias de capital. Apesar das advogadas serem a maioria no quesito numérico, quando se trata do topo da pirâmide, a realidade é desafiadora pois ainda há uma sub-representação feminina.

No entanto, há casos que contrariam as estatísticas. Recife, por exemplo, possui um escritório liderado 100% por mulheres. É o caso do Nunes | Costa Advocacia (NCA).

Segundo Marcelle Penha, sócia do escritório, um ambiente de trabalho liderado por mulheres possibilita a compreensão das necessidades de outras mulheres que atuam na área, tenham elas filhos ou não.

“Pelo fato de sermos um escritório sob um comando 100% feminino, oferecemos formatos flexíveis de trabalho, adequados às necessidades do nosso time”, explica.

“Desde a nossa fundação, a busca por uma equipe feliz está entre nossos valores. E isso apenas é possível com um ambiente acolhedor. Tentamos construir um espaço em que os membros da nossa equipe, inclusive as mulheres que o formam, possam ser eles mesmos. Ninguém precisa “fingir” que não é mulher para crescer na carreira”, complementa Marcelle.

Para Fabiana Nunes, também sócia-fundadora do escritório, a sua experiência com a maternidade acabou se tornando um diferencial no atendimento aos seus clientes.

“Os soft skills que eu desenvolvi enquanto mãe me permitiram desenvolver, em nosso escritório, um padrão de atendimento aos clientes de quem “de quem cuida com zelo”. O cliente é o centro do nosso negócio e aplicamos um olhar apurado para desenvolver soluções sob medida”, explica a advogada especialista em direito empresarial.

Para as mulheres negras, a jornada é ainda mais íngreme. Os dados revelam uma representatividade diminuta nos escalões mais altos dos escritórios de advocacia, refletindo uma interseção dolorosa entre raça e gênero. Além disso, 26% das mulheres advogadas criam os filhos sozinhas, enquanto os homens representam 8% desse número, de acordo com o Perfil ADV - 1º Estudo sobre o Perfil Demográfico da Advocacia Brasileira.

Maternidade

Para equilibrar as responsabilidades da maternidade com as demandas da NCA, Fabiana estabelece prioridades diariamente. “Se estou no meio de uma operação importante no escritório, minha prioridade naquele dia será o trabalho. Se um dos meus filhos está doente, priorizo ficar e cuidar dele”, explica.

Outra solução que, segundo ela, ajuda nessa harmonia é envolver os filhos no trabalho. “É comum se deparar com um deles nos corredores do escritório. Eles foram amamentados entre reuniões e hoje “trabalham” em alguns contratos, participam de algumas reuniões internas e minha equipe super acolhe os dois. Minha equipe tem, inclusive, o número do celular do meu filho; da babá, da casa, para me alcançarem quando precisarem”, relata.

