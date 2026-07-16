Nova empresa da 'mãe do ChatGPT' lança primeiro modelo de IA; conheça

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A Thinking Machines Lab, empresa fundada por Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI, lançou nesta quarta (15) o seu primeiro modelo de inteligência artificial (IA). A executiva ficou conhecida como a "mãe do ChatGPT" e ocupou o cargo de CEO interina na breve destituição de Sam Altman em 2023, mas acabou deixando a companhia em 2024. Batizado de Inkling, o modelo tem pesos abertos e pode surgir como candidato de baixo custo na atual corrida da IA.

Na descrição do modelo, a Thinking Machines Lab não mostrou nada que não seja padrão no campo dos grandes modelos de linguagem (LLMs). Sua arquitetura usa o Transformer, mesma do ChatGPT, e contem 975 bilhões parâmetros, dos quais 41 bilhões são ativos — parâmetros são as relações matemáticas entre as palavras. O modelo também é multimodal, o que significa que ele entende texto, vídeo e áudio e tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens (a quantidade de pedaços de palavras que consegue processar antes de "perder a memória"). Ele também foi treinado do zero, o que significa que não foi criado a partir de modelos já existentes.

Assim, a startup admite que não vai brigar pela ponta, mas enxerga na oferta de customização um caminho para ganhar adoção. "O Inkling não é o modelo mais robusto disponível atualmente, seja de código aberto ou fechado. Em vez disso, uma combinação de qualidades o torna uma boa base de pesos abertos para personalização: recursos multimodais, raciocínio eficiente e disponibilidade no Tinker para fine tuning". É uma estratégia parecida com a de modelos chineses, que não aparecem nas primeiras posições em rankings, mas que conseguem rápida adoção por disponibilizarem pesos abertos.

Os modelos abertos são mais baratos, pois são disponibilizados gratuitamente, o que na atual corrida da IA, no qual o custo se tornou uma barreira importante para adoção, se tornou fundamental. Modelos chineses, como o DeepSeek V4, podem custar um centésimo por milhão de tokens processados em comparação com modelos americanos, como o Claude Fable 5. A Thinking Machines reforçou a ideia de tornar mais acessíveis modelos de IA, dizendo que a tecnologia não deve ser controlada por poucas companhias.

Fundada em fevereiro de 2025, a companhia recebeu o maior investimento seed da história: US$ 12 bilhões. A disposição dos investidores vem em parte do time formado por Murati, que conta também com John Schulman, cofundador da OpenAI, que teve papel fundamental no lançamento do ChatGPT, Lilian Weng, ex-vice-presidente da OpenAI para áreas como segurança e robótica.

Em sua passagem pela OpenAI, Murati supervisionou lançamentos do ChatGPT e do modo de voz avançado, um recurso que permite interação quase em tempo real com o produto. Ela também gerenciou a equipe técnica da OpenAI. Por três dias em 2023, ela também foi CEO da empresa, durante a crise que culminou na saída e no retorno de Sam Altman da empresa. Ela fez parte do grupo que pressionou pela volta do fundador, mas deixou a companhia meses depois durante uma debandada de algum dos principais executivos da startup, como Ilya Sutskever, que fundou a Superintelligence Inc.

Antes do Inkling, a Thinking Machines lançou o Tinker, uma ferramenta para fine tuning de modelos, e pesquisas sobre interação por voz entre humanos e máquinas.

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