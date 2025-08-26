A- A+

NEGÓCIOS Mirando em crescimento, Americanas elege Fernando Soares como novo CEO Há quase um ano na empresa, executivo comandou reestruturação da Domino's no Brasil

Em recuperação judicial desde janeiro de 2023, a Americanas vai trocar de CEO. Fernando Dias Soares, há quase um ano na companhia como vice-presidente de Operações, após ter liderado a reestruturação da Domino’s no Brasil, assume o cargo de diretor presidente a partir de 1º de outubro.

De acordo com o comunicado divulgado pela Americanas, Soares tem como principal missão impulsionar o crescimento da companhia, focando em ganhos em produtividade e rentabilidade. Antes da Domino’s, ele atuou como executivo da AB-Inbev, tendo liderado a divisão de bebidas não alcoólicas no Brasil, além de unidades em Colômbia, Peru e México.

“A mudança é mais um passo no plano estratégico de reestruturação da Americanas, que segue apresentando recuperação positiva e consistente a cada trimestre, avançou 21% no GMV das lojas físicas, assim como registrou significativa queda de despesas e custos”, diz o comunicado.





Soares substitui Leonardo Coelho, que subiu ao comando da varejista logo após a Americanas ter entrado em recuperação, tendo atuado por mais de uma década como sócio diretor da Alvarez & Marsal, consultoria especializada na reestruturação de negócios. Coelho vai passar para o Comitê Financeiro da companhia.

Eduardo Saggioro, presidente do Conselho de Administração da Americanas, afirmou que Coelho "foi fundamental no processo de recuperação judicial e gestão da crise" em que a companhia mergulhou após uma fraude financeira de mais de R$ 20 bilhões ter se tornado pública.

