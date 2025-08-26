Ter, 26 de Agosto

Mirando em crescimento, Americanas elege Fernando Soares como novo CEO

Há quase um ano na empresa, executivo comandou reestruturação da Domino's no Brasil

Fernando Dias Soares será o novo presidente executivo da Americanas, a partir de 1&ordm; de outubro de 2025Fernando Dias Soares será o novo presidente executivo da Americanas, a partir de 1º de outubro de 2025 - Foto: Divulgação / Americanas

Em recuperação judicial desde janeiro de 2023, a Americanas vai trocar de CEO. Fernando Dias Soares, há quase um ano na companhia como vice-presidente de Operações, após ter liderado a reestruturação da Domino’s no Brasil, assume o cargo de diretor presidente a partir de 1º de outubro.

De acordo com o comunicado divulgado pela Americanas, Soares tem como principal missão impulsionar o crescimento da companhia, focando em ganhos em produtividade e rentabilidade. Antes da Domino’s, ele atuou como executivo da AB-Inbev, tendo liderado a divisão de bebidas não alcoólicas no Brasil, além de unidades em Colômbia, Peru e México.

“A mudança é mais um passo no plano estratégico de reestruturação da Americanas, que segue apresentando recuperação positiva e consistente a cada trimestre, avançou 21% no GMV das lojas físicas, assim como registrou significativa queda de despesas e custos”, diz o comunicado.

 

Soares substitui Leonardo Coelho, que subiu ao comando da varejista logo após a Americanas ter entrado em recuperação, tendo atuado por mais de uma década como sócio diretor da Alvarez & Marsal, consultoria especializada na reestruturação de negócios. Coelho vai passar para o Comitê Financeiro da companhia.

Eduardo Saggioro, presidente do Conselho de Administração da Americanas, afirmou que Coelho "foi fundamental no processo de recuperação judicial e gestão da crise" em que a companhia mergulhou após uma fraude financeira de mais de R$ 20 bilhões ter se tornado pública.

