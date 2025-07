A- A+

NEGÓCIOS Missão China Teleport: Excursão mira expandir relações brasileiras em mercado de alto valor na China A missão oferece oportunidade a brasileiros de se reunirem com investidores locais e representantes governamentais, visitar empresas e conhecer as possibilidades do mercado chinês

"O Brasil já é industrializado, não só para consumo interno, mas também para exportação de commodities. Agora, temos a oportunidade de vender produtos com alto valor agregado, colocando nosso selo verde nisso", destacou o presidente do Grupo Teleport e chefe da delegação brasileira da Missão China Teleport, Gildo Neves Baptista Jr., durante apresentação dos detalhes da 9ª edição na tarde desta sexta-feira (25), na Entre Vinhos, em Boa Viagem.

A missão, que tem como ponto alto a 28ª Feira Internacional de Macau (MIF), que é multissetorial e oferece oportunidade a brasileiros de, além de se reunir com investidores locais e representantes governamentais, visitar empresas e conhecer as possibilidades de entrada no mercado chinês, seja para exportação de produtos ou representação de marcas.

Segundo Baptista, produtos brasileiros com produção sustentável têm despertado grande interesse na China.

"O selo verde tem apelo junto às classes A e B, que representam cerca de 400 milhões de pessoas. Eles valorizam produtos importados e tudo que vem de uma matriz energética limpa. Tudo que é produzido aqui no Brasil, é verde, e é isso que a gente tem que vender", afirmou.

Networking

Com a China consolidada como segunda maior economia do mundo e principal parceiro comercial do Brasil, a expectativa é de que os participantes ampliem conexões e fechem negócios durante a viagem.

"Nossa missão tem esse objetivo de descortinar isso para aqueles que vão com a gente, para que percebam como o mercado funciona na prática, vendo acontecer lá", concluiu Baptista.

A excursão sai de São Paulo no dia 19 de outubro, com chegada a Hong Kong no dia 21. A delegação participará da feira de 22 a 25 de outubro, com estande próprio e intérprete de mandarim para mediar reuniões.

O presidente do Grupo Teleport, Gildo Neves Baptista Jr., a CEO do Grupo Teleport, Rosana Bezerra, a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, e o CEO do Hub Brasil na China, Luís Othon Bastos. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Outro destaque é o Hub Brasil China, escritório em Macau para empresas brasileiras que queiram abrir sede no país asiático e usufruir de benefícios locais.

Para o CEO do hub, Luís Othon Bastos, o Brasil tem um diferencial competitivo importante:

"Nós temos sobra de energia limpa, principalmente no Nordeste, que pode ser transformada em produtos como hidrogênio e biometano. Esses combustíveis renováveis são estratégicos e atraem muito interesse internacional".

Empoderamento feminino

A missão conta ainda com a participação da 'Soma', uma jornada voltada ao empoderamento feminino no empreendedorismo, promovendo encontros com líderes femininas com o intuito de fortalecer a participação de mulheres no meio empresarial.

A CEO do Grupo Teleport e, também, chefe da delegação brasileira da Missão China Teleport, Rosana Bezerra, ressaltou a importância do recorte de gênero.

"Queremos mostrar a força do empresariado feminino brasileiro. Mulheres indo em grupo se sentem mais seguras, e nossa ideia é que elas criem conexões e se fortaleçam nos negócios", explicou.

