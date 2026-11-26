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negociações Missão da Fecomércio-PE na Europa mapeia oportunidades para produtos do Nordeste no exterior Comitive se reúne com escritório da ApexBrasil, em Bruxelas, e com, Port of Antwerp-Bruges, na Antuérpia

Com o objetivo de mapear barreiras e oportunidades para os produtos do Nordeste no mercado europeu, a Missão Empresarial Nordeste do Brasil à Bélgica e à Holanda, liderada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE), cumpriu agenda em Bruxelas na segunda-feira (23) e em Antuérpia na terça-feira (24).

A comitiva se reuniu com a Missão do Brasil junto à União Europeia, com o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Bruxelas e com a administração do Port of Antwerp-Bruges, na Antuérpia.

A comitiva foi recebida pelo embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, e pelo conselheiro Gregory Beshara. Segundo o embaixador, frutas, carne bovina e mel estão entre os produtos brasileiros mais afetados por barreiras comerciais no bloco, especialmente pelas mudanças na legislação europeia, as exigências sobre o uso de defensivos agrícolas e o protecionismo do setor agropecuário europeu.

Do lado das oportunidades, o encontro destacou os cafés especiais, cuja demanda tende a crescer com a mudança nos hábitos de consumo europeus. Também foram discutidos novos nichos para frutas, sucos e produtos manufaturados brasileiros, com apoio da ApexBrasil.

De acordo com o embaixador, há interesse europeu em avançar com o Brasil na agenda de energia limpa, com parcerias envolvendo centros de pesquisa e instituições brasileiras. Inovação e formação profissional também foram apontadas como áreas estratégicas para a cooperação internacional.

A reunião tratou ainda de temas da agenda internacional, como sustentabilidade, regulação das plataformas digitais, segurança cidadã, combate ao crime organizado e questões geopolíticas.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE e da missão, Bernardo Peixoto, apresentou ao embaixador o potencial turístico de Pernambuco, com destaque para as praias, a infraestrutura aeroportuária e o crescimento no fluxo de turistas.

ApexBrasil

De acordo com o gerente de Operações e Negócios da ApexBrasil, Alex Figueiredo, a presença na capital belga, onde estão localizadas importantes instituições da União Europeia, permite acompanhar de perto as mudanças econômicas e regulatórias do bloco. Figueiredo também mencionou a instalação do primeiro escritório regional da ApexBrasil em Pernambuco.

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que está em vigor de forma provisória desde 1º de maio de 2026, também esteve na pauta. Com destaque para o montante de US$ 153,2 bilhões exportados pelas empresas apoiadas em 2025, sendo 43,9% do total exportado pelo Brasil.

Porto de Antuérpia no Nordeste

Na terça-feira (24), a missão visitou o Port of Antwerp-Bruges, complexo que reúne os portos de Antuérpia e Zeebrugge. De janeiro a setembro deste ano, foram 200,9 milhões de toneladas, com crescimento de 1,2% no volume de contêineres medido em TEUs. No mesmo período, a movimentação de frutas e vegetais cresceu 7,6%.

Em 2025, o complexo movimentou 266,5 milhões de toneladas, segundo a autoridade portuária, tornando-se o segundo maior porto da Europa, atrás de Roterdã, na Holanda.

Na visita, foi apontado que Antuérpia já tem conexão logística com o Porto do Pecém, no Ceará, mas não com o Porto de Suape, em Pernambuco. Fertilizantes, cafés, frutas, máquinas e equipamentos agrícolas estão entre os produtos que passam pelo porto belga. A comitiva conheceu a SEA-invest, operadora portuária que movimenta frutas e outros perecíveis, um dado relevante para os produtores de frutas do Vale do São Francisco.

Os empresários também conheceram a infraestrutura multimodal do complexo, que liga o transporte marítimo às redes ferroviária, rodoviária e hidroviária, e as obras de túneis para melhorar o acesso de cargas. Segundo o porto, o complexo abriga o maior polo químico integrado da Europa e tem meta de neutralidade climática até 2050. A sede administrativa do porto ocupa um antigo quartel de bombeiros, integrado a uma estrutura contemporânea, e une a preservação histórica à modernização da atividade portuária.

"Essa agenda em Bruxelas representa um passo importante para fortalecer a presença do Nordeste brasileiro no mercado internacional. A aproximação com instituições estratégicas, como a Missão do Brasil junto à União Europeia e a ApexBrasil, nos permite compreender melhor os desafios do mercado europeu, identificar novas oportunidades de negócios e construir parcerias que contribuam para a competitividade das nossas empresas", afirmou Bernardo Peixoto.

*Com informações da assessoria de imprensa

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