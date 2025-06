A- A+

EM PERNAMBUCO Missão Empresarial à China será lançada no Shopping Norte Janga, nesta quinta-feira (5) Evento é gratuito

O Shopping Norte Janga, em parceria com a Teleport e a Soma, promove nesta quinta-feira (5) um evento inédito no Litoral Norte para apresentar a Missão Empresarial à China. A iniciativa busca fomentar relações comerciais entre o Brasil e o país asiático, abrindo oportunidades para empreendedores dos setores de tecnologia, serviços, comércio, agronegócio e infraestrutura. O evento é gratuito.

O evento será realizado das 9h30 às 12h30 no salão de eventos do Shopping Norte Janga, em Paulista, e contará com palestras sobre estratégias de internacionalização e networking empresarial.

A missão, voltada para empresários da região, incluirá visitas à Canton Fair, uma das maiores feiras comerciais da China, e ao MIF/C-PLPEX, evento voltado à cooperação entre a China e países de língua portuguesa.

Com foco nas cidades de Cantão, Macau, Hong Kong, Pequim e Xangai, a viagem acontecerá em outubro. Como novidade, a missão terá um recorte voltado para mulheres empreendedoras e líderes de negócios, com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado global.

A CEO da Teleport, Rosana Bezerra, destaca a importância do projeto para empresários que desejam ampliar suas redes e se internacionalizar.

"Essa missão é uma excelente oportunidade para fortalecer a presença das empresas brasileiras e criar conexões estratégicas. Somos gratas à administração do Shopping Norte Janga pela parceria", afirmou Bezerra.

Para a CEO do Shopping Norte Janga, Cléia Alves, a iniciativa representa um marco para os empreendedores locais.

"É a primeira vez que, no Litoral Norte e em Paulista, empresários terão acesso a uma missão empresarial rumo à China. Em um cenário global, poder explorar mercados asiáticos é essencial", pontuou Alves.

