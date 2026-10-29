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Desenvolvimento Urbano Missão mexicana vem ao Recife para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Recentro Os representantes irão conhecer as experiências que transformaram o financiamento do desenvolvimento urbano no Brasil e explorar seu potencial de aplicação nas cidades mexicanas

Entre os dias 03 e 07 de novembro a missão mexicana do Centro para o Futuro das Cidades (CFC) de Monterrey estará visitando o Recife e outras cidades brasileiras para conhecer experiências exitosas no desenvolvimento urbano do país e explorar seu potencial de aplicação nas cidades mexicanas, criando novos instrumentos para o financiamento de cidades mais competitivas, inclusivas e sustentáveis. Na capital pernambucana, a missão terá a oportunidade de conhecer as ações do Gabinete do Centro do Recife - Recentro, comandado pela chefe do gabinete, Ana Paula Vilaça, que fará parte da programação oficial das atividades previstas com exibição de painéis e debates.

Um exemplo exitoso a ser demonstrado é a cooperação internacional, iniciada em 2003, entre as prefeituras do Recife e de Nantes, na França, que vem sendo estreitada ao longo das duas últimas décadas. A parceira é considerada uma das relações institucionais mais longevas da capital pernambucana no campo da política urbana, com a assinatura de acordos de Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas (FICOL) entre as duas cidades, com verbas oriundas da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e aportes de € 2,2 milhões, o que equivale a R$ 13,9 milhões, no centro da cidade.

A missão é capitaneada pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da capital pernambucana, pelo Gabinete do Centro do Recife e pela agência ARIES e a participação da Secretaria de Cultura do Recife, do Gabinete de Inovação Urbana do Recife (GIURB) e da Secretaria da Mulher.

Os investimentos são aplicados na reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica da região onde está inserido o Pátio de São Pedro e incluem requalificação de calçadas, melhorias na acessibilidade e a valorização do espaço público. O projeto atual sucede o primeiro FICOL, que teve como fruto a experimentação urbana VUCO (Viver o Urbano Caminhando e Ocupando), nas proximidades da Praça do Diário, que também focou na mobilidade urbana, segurança e inclusão social.

Como parte dessa agenda, o CFC trabalha em conjunto com governos, incorporadoras e instituições no desenvolvimento de mecanismos que fortaleçam a cooperação entre os setores público e privado para promover a regeneração dos centros urbanos no México. O Brasil é uma referência internacional na implementação de instrumentos de captura da valorização da terra, utilizados para financiar infraestrutura pública e promover um desenvolvimento urbano mais ordenado e sustentável.

A missão é realizada em colaboração com o Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, uma das instituições acadêmicas mais reconhecidas da América Latina nas áreas de economia, políticas públicas e desenvolvimento urbano, situado em São Paulo. As atividades também vão oferecer reuniões com especialistas internacionais, sessões acadêmicas ministradas por pesquisadores do Insper, encontros com autoridades responsáveis pela formulação e implementação desses instrumentos, visitas técnicas a projetos urbanos financiados por mecanismos de captura da valorização da terra e Intercâmbio de experiências para avaliar sua aplicação no contexto mexicano.

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