SUPERMERCADO Com multidão em busca de oferta, Mix Mateus abre unidade em Santo Amaro, no Recife Ainda nesta quinta(14), mais duas unidades são abertas na Região Metropolitana do Recife

Uma multidão compareceu à abertura de mais uma unidade do Mix Mateus no Recife, desta vez no bairro de Santo Amaro, área central da cidade, à procura de preços baixos.

A inauguração contou com pocket show do cantor Rodrigo Alves, que animou os clientes com clássicos do forró nordestino. Ainda nesta quinta-feira, mais duas unidades são inauguradas, nos bairros do Bongi, Zona Oeste do Recife, e Janga, em Paulista.



Até o final desta semana, a companhia maranhense terá 257 unidades em funcionamento, entre supermercados, hipermercados, atacarejos (cash and carry) e lojas de eletro.





Ao todo, de acordo com dados do próprio grupo, foram 8.470 novos empregos diretos gerados com a abertura de novas lojas Brasil afora. Apenas na Região Metropolitana do Recife, a expectativa é de geração de mais de 3 mil vagas com as 11 lojas na área - seis já em funcionamento e mais cinco com previsão de abertura em 2024.

Uma das pessoas que compareceram à unidade de Santo Amaro foi a costureira Adélia Maria da Silva, 41 anos, em busca de ofertas. "Eu vim aqui hoje procurando promoções e não tenho o que reclamar. Tudo que estava buscando estou achando, e não posso reclamar dos preços", afirmou.



Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Outro cliente foi José Bonifácio de Lira, aposentado de 63 anos. Ele compareceu à inauguração em busca de preços menores do que nas lojas próximas à sua casa, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste da capital.

"Vim aqui procurando promoções e estou encontrando preços melhores do que nos mercados perto da minha casa. Moro longe, mas está valendo a pena", contou, surpreso.





A unidade de Santo Amaro, na esquina da Rua Dois de Julho com a Avenida Cruz Cabugá, funciona diariamente das 7h às 22h , mas, nos próximos 30 dias, o fechamento será feito sempre às 23h.

