minérios MME: acordo entre Brasil e Arábia Saudita prevê setor privado em licenças para mineração O memorando tem vigência de cinco anos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, Bandar Al-Khorayef, formalizaram hoje um memorando de entendimento para a cooperação bilateral no setor minerário. Dentre outros pontos, o acordo prevê a possibilidade de participação do setor privado brasileiro e saudita na aquisição de licenças de exploração e mineração, em conformidade com a legislação de cada país.

O memorando tem vigência de cinco anos. É mencionado, como objetivo, o intercâmbio de conhecimento, estímulo a investimentos e o desenvolvimento conjunto de tecnologias aplicadas à geologia e à mineração, de acordo com comunicado do Ministério de Minas e Energia (MME). Mais especificamente, são previstas trocas de especialistas e a realização de programas de capacitação e a transferência de tecnologias, por exemplo.

O governo brasileiro quer investimentos na cadeia de transformação mineral no Brasil, alinhado com o processo de industrialização e desenvolvimento tecnológico. Alexandre Silveira cumpre agenda oficial no exterior até dia 25 de janeiro Em Riad, na Arábia Saudita, ele participou hoje da 5ª edição da Mesa-Redonda Ministerial do Fórum de Minerais do Futuro e de reuniões com autoridades governamentais. Posteriormente, ele segue para Xangai, na China.

A pasta de Minas e Energia vê a possibilidade de criação da chamada "Aliança de Investimento em Mineração Brasil-Arábia Saudita", com foco na exploração, processamento e agregação de valor a minerais estratégicos, conforme a justificativa utilizada. "O Brasil está construindo alianças estratégicas com países que compartilham uma visão de futuro baseada em desenvolvimento, inovação e transição energética", declarou Silveira, em nota.

Na segunda-feira (12) o ministro brasileiro solicitou o apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) em projetos voltados ao mapeamento do potencial mineral brasileiro. Atualmente, só 30% do subsolo nacional está mapeado, aproximadamente. Ele também manifestou o interesse em receber, no Brasil, representantes da empresa Manara Minerals Investment Company (Manara).



