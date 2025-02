A- A+

PREVENÇÃO MME criará plano de trabalho para prevenir incidentes na infraestrutura do setor elétrico A informação foi apresentada por técnicos da pasta no "Fórum Técnico Setorial"

O Ministério de Minas e Energia (MME) vai criar um plano de trabalho para buscar prevenir e minimizar a ocorrência de incidentes nas infraestruturas do setor elétrico. A proposta é conjunta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e deverá contemplar agentes do setor.

A informação foi apresentada por técnicos da pasta no "Fórum Técnico Setorial", organizado hoje para discutir os "desafios para a governança" das infraestruturas de transmissão de energia elétrica.

O evento contou com parceria da Associação das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (Abrate) e a Associação Brasileira da Infraestrutura de Base (ABDIB).

A perspectiva é ampliar a segurança das instalações e ativos do sistema elétrico, incluindo, por exemplo, o compartilhamento de informações e a evolução no monitoramento de ocorrências que prejudiquem a infraestrutura elétrica.



