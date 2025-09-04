Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GÁS DO POVO

MME: distribuidores de GLP devem garantir a oferta do auxílio gás em municípios sem revendas

As empresas revendedoras devem entregar o botijão ao beneficiário e serão "ressarcidas" pela Caixa pelo valor do preço de referência do GLP do Estado de domicílio da família

Reportar Erro
Os revendedores que desejam participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica FederalOs revendedores que desejam participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quinta-feira, 4, que distribuidores de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com participação igual ou superior a 10% em determinado Estado devem garantir a oferta do novo auxílio-gás em municípios sem revendas credenciadas, conforme regulamentação.

Caso não haja revendas no município, cadastradas ou não no programa, o beneficiário deverá ir até o município mais próximo, com revenda, para ter receber o produto.

Os revendedores que desejam participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal.

Leia também

• Valor do novo auxílio gás será definido por Estado e atualizado periodicamente, informa MME

• Gás do Povo: entenda como vai funcionar o novo programa lançado por Lula nesta quinta-feira (4)

• Lula lança novo vale-gás nesta quinta (4): entenda como vai funcionar benefício

As empresas revendedoras devem entregar o botijão ao beneficiário e serão "ressarcidas" pela Caixa pelo valor do preço de referência do GLP do Estado de domicílio da família.

O programa beneficiará famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família - renda per capita de até R$ 218.

Após a publicação de Medida Provisória, com diretrizes do programa e definição das bases legais, haverá decreto com a regulamentação.

Passo a passo após decreto com regulamentação:

*Contrato entre a União e a Caixa, operacionalizado pelo MME e pelo MDS;

*Contrato entre a União e a Dataprev, operacionalizado pelo MDS;

*Credenciamento: das revendas pela Caixa;

*Portaria MME/MF: definirá os preços de referência por UF;

*Plano de Comunicação: para divulgação e identidade visual;

*Normas complementares: a serem editadas pelo MME e pelo MDS.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter