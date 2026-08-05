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PRÉ-SAL MME: Foram assinados contratos 3º Ciclo da Oferta para exploração de 5 blocos no pré-sal O processo prevê bônus de assinatura de R$ 103,7 milhões

O Ministério Minas e Energia (MME) informou que ocorreu nesta quarta-feira, 5, a assinatura dos contratos do 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, o que formaliza o início da fase exploratória de cinco blocos no pré-sal brasileiro.



O processo prevê bônus de assinatura de R$ 103,7 milhões e investimentos exploratórios mínimos estimados em R$ 451,5 milhões.

Segundo a Pasta, houve o maior número de blocos arrematados desde a criação do regime de partilha, em 2013. Ao todo, cinco dos sete blocos ofertados foram contratados: Esmeralda e Ametista, na Bacia de Santos, e Citrino, Itaimbezinho e Jaspe, na Bacia de Campos.

"Os bônus de assinatura previstos nos contratos também contribuem para a recomposição do caixa da União e ampliam a capacidade de investimento em áreas essenciais para o país", afirmou o ministro Alexandre Silveira em nota.

Os contratos foram celebrados entre a União, as empresas vencedoras - Petrobras, Equinor Brasil Energia Ltda, CNOOC Petroleum Brasil, Sinopec Exploration & Production (Brasil) e Karoon Petróleo & Gás Ltda - , além da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Pré-Sal Petróleo (PPSA).

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