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infraestrutura MME informa instalação de Grupo de Trabalho para discutir infraestrutura de reatores nucleares Foco é na instalação no Brasil dos chamados Pequenos e Microrreatores Modulares (SMRs)

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quinta-feira, 23, que foi oficialmente instalado o Grupo de Trabalho (GT) responsável por discutir a infraestrutura nacional voltada a reatores nucleares, com foco na instalação no Brasil dos chamados Pequenos e Microrreatores Modulares (SMRs).

A primeira reunião do grupo foi realizada na quarta-feira, 22, com a participação de representantes de órgãos governamentais e instituições do setor nuclear. Como escopo central, esse GT vai avaliar aspectos técnicos, regulatórios e institucionais necessários à inserção de novas tecnologias nucleares no Brasil.

O MME colocou como prioridade temas como a definição de locais para instalação, a gestão de rejeitos radioativos, a formação de mão de obra qualificada, os modelos operacionais, o financiamento, a seleção tecnológica e o desenvolvimento da cadeia de suprimentos.



O foco de análise é a possibilidade de desenvolvimento de pequenos reatores nucleares como possível solução de complementação da malha energética, com utilização em pontos remotos no Brasil. Por serem pequenos e modulares, os SMRs podem ser instalados em locais considerados inadequados para grandes centrais nucleares.

"A criação do GT acompanha o movimento internacional de expansão dos SMRs, considerados alternativa relevante para diversificação da matriz energética e ampliação da segurança energética", disse o MME em nota.

O Grupo de Trabalho foi criado no âmbito do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB). Deverá ser elaborado um documento consolidado com diretrizes e recomendações capazes de subsidiar "decisões estratégicas" no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.



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