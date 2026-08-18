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ENERGIA MME lança "atlas" de 2026 com mapeamento de iniciativas de transição energética no Brasil O levantamento traz dados sobre políticas públicas, leis, projetos e vocações regionais relacionadas à transição energética nos estados brasileiros

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta terça-feira, 18, a versão 2026 do chamado "Atlas Brasileiro da Transição Energética - Recorte dos Estados". Foram mapeados 373 normas nesta área, em diferentes Estados brasileiros, com predominância de lei e decretos.

Há detalhamento sobre políticas públicas, leis, projetos e vocações regionais relacionadas à transição energética nos Estados brasileiros, utilizando 2025 como ano-base. O levantamento foi elaborado em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).



A ferramenta funciona como um panorama das iniciativas voltadas à expansão da energia limpa. Segundo o ministério, a ideia é que gestores públicos, pesquisadores e investidores possam utilizar esse guia de referência para o acompanhamento da evolução da transição energética no País.

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