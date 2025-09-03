A- A+

COMBUSTÍVEIS MME nomeia Renato Dutra novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou Renato Cabral Dias Dutra para o cargo de secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele substitui Pietro Mendes, aprovado como diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dutra é servidor público da carreira da ANP e já ocupava o cargo de secretário substituto na Secretaria Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele tem bacharelado em anpEconomia e Relações Internacionais, mestrado em Economia e doutorado em Ciências pelo Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira, 3, do Diário Oficial da União. O ministro Alexandre Silveira optou por nomes já dentro do Ministério para substituir os secretários que agora ocupam cadeiras nas agências reguladoras.

Na terça, o MME nomeou João Daniel Cascalho para o cargo de secretário nacional de Energia Elétrica. Ele vai substitui o agora diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Gentil Nogueira.



