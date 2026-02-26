A- A+

INVESTIMENTOS MME: novo estudo mapeia R$ 4 trilhões de investimento até 2035 em energia e mineração Um diagnóstico parecido foi apresentado no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2035 apresentado no início do mês

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou nesta quinta-feira, 26, um estudo com a perspectiva de investimento de R$ 4 trilhões até 2035 nos setores de energia e mineração. O período abrange projetos já em execução e potenciais entradas, com destaque, majoritariamente, para os segmentos de petróleo e gás natural. Um diagnóstico parecido foi apresentado no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2035 apresentado no início do mês.

São R$ 2,8 trilhões em potencial no setor de petróleo e gás, R$ 596 bilhões em energia elétrica e R$ 130 bilhões em eletromobilidade.

Os combustíveis sustentáveis têm uma estimativa de R$ 106,7 bilhões em investimentos. No setor de mineração, os cálculos apontam para R$ 415 bilhões, sendo R$ 115 bilhões em potencial para minerais críticos.

O chamado "Book de Empreendimentos - Minas e Energia 2026" foi publicado hoje. Esse levantamento consolida os principais projetos em andamento e previstos no país. Ou seja, é uma amostragem geral. O material foi estruturado a partir de informações oficiais e dados de agentes econômicos.



Veja também