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mercado Mobilidade elétrica, drones e inovação chinesa estão entre destaques do Movimenta Indústria PE 2026 Evento promovido pelo governo de Pernambuco está com inscrições abertas e vai reunir especialistas, empresários e representantes do setor produtivo para discutir tecnologias que apontam caminhos para futuro da indústria

Carros elétricos, baterias capazes de armazenar energia, drones e tecnologias que impulsionam a indústria chinesa. Assuntos que já movimentam o mercado mundial estarão em debate no Movimenta Indústria PE 2026, que está com inscrições abertas. Com o tema “Conexões para Indústria Inteligente”, o encontro será realizado no dia 26 de novembro, das 9h às 15h, no auditório do Centro de Avanço Tecnológico do Parqtel, em Pernambuco.

Promovido pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), o evento chega à quarta edição com uma programação dedicada a quatro temas inéditos: veículos elétricos e mobilidade urbana; sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS); economia de baixa altitude, com aplicações de drones; e inovação na China. Entre os patrocinadores o Movimento Oeste Inovador, Tron Controles Elétricos, Shineray, Fiepe, Sebrae e Jalan.

A proposta é aproximar o setor industrial das transformações tecnológicas que estão abrindo novos mercados e mudando a forma de produzir, consumir e fazer negócios. Para isso, a programação reúne especialistas e representantes de empresas e instituições que atuam diretamente nesses segmentos, em palestras, painéis e apresentação de experiências práticas.

Entre os destaques está a discussão sobre mobilidade elétrica, com representantes de empresas como Shineray, Stellantis e Serttel. O armazenamento de energia também terá espaço na programação, com a apresentação da Moura sobre sistemas BESS, tecnologia que permite armazenar energia para utilização posterior. Já o painel sobre economia de baixa altitude vai abordar as possibilidades de aplicação dos drones em diferentes atividades econômicas.

A programação inclui ainda um debate sobre inovação na China, buscando ampliar o olhar dos participantes sobre experiências, tecnologias e modelos que vêm influenciando o desenvolvimento industrial em escala global. As inscrições estão abertas e são voltadas a empresários, profissionais da indústria, empreendedores, pesquisadores, estudantes e demais interessados em inovação e desenvolvimento tecnológico.

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