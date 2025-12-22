Moçambique abre mercado para material genético avícola do Brasil

A- A+

Moçambique autorizou exportações brasileiras de material genético avícola (ovos férteis e pintos de um dia) àquele país, informa o Ministério da Agricultura. "Além de contribuir para a melhoria de qualidade do plantel moçambicano, esta abertura de mercado promove a diversificação das parcerias do Brasil e a expansão do agronegócio brasileiro na África", diz a pasta em nota.



Com cerca de 33 milhões de habitantes, Moçambique importou mais de US$ 24 milhões em produtos agropecuários do Brasil entre janeiro e novembro de 2025, com destaque para proteína animal. "Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 521 novas oportunidades de comércio, em 81 destinos, desde o início de 2023."

