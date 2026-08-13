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moda Moda autoral pernambucana ganha espaço na ExpoSerra NTCPE participa pela primeira vez da feira de negócios e leva seis marcas do Sertão para o "Conexão Autoral"

Pela primeira vez, o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE) participa da ExpoSerra, uma das principais feiras de negócios do Interior de Pernambuco.

Em sua 26ª edição, o evento terá o espaço “Conexão Autoral – Encontro de Negócios da Moda Autoral Pernambucana”, iniciativa que também foi apresentada recentemente na 42ª Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco, em Caruaru.

A ExpoSerra é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Serra Talhada (CDL) e pelo Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Serra Talhada (Sindcom). Neste ano, a feira será realizada no Armazém Social do Sesc Serra Talhada.

Segundo o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, a participação busca ampliar a visibilidade de marcas pernambucanas e fortalecer a cadeia produtiva da moda no Estado.

“Este projeto é uma idealização do Marco Pernambucano da Moda, viabilizado pelas ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, e existe justamente para que possamos fortalecer, impulsionar e dar a visibilidade à nossa moda autoral. Levar a identidade, a criatividade e a qualidade das marcas pernambucanas para uma vitrine do porte da ExpoSerra é reafirmar o compromisso do NTCPE com a inovação e o crescimento sustentável de toda a nossa cadeia têxtil e de confecção”, ressalta Pedro Miranda, diretor-presidente do NTCPE.

O espaço reunirá seis marcas de moda autoral de municípios do Sertão pernambucano. De Serra Talhada, a Magg Alta Costura apresentará vestidos de festas. De Carnaíba, participam Neném Geraldo e Relíquias da Caatinga, com trabalhos em bordado, além da Ridarts, que produz bolsas em crochê.

Também estarão presentes duas marcas de Tacaratu: a Primitivo Artesanal e a Eco Desings, que trabalham com peças em tecelagem.

A iniciativa busca aproximar as marcas autorais do público e ampliar as oportunidades de negócios para empreendedores do setor têxtil e de confecções do Interior do Estado.

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