Moda Center lança calendário de dezembro, com foco na alta temporada de Natal e no feriado do dia 8

Feiras ocorrem todas as quintas e sextas, e expectativa é superar a marca de 120 mil visitantes, conquistada em novembro

Moda Center lança calendário de dezembro, com foco na alta temporada de Natal e no feriado do dia 8 - Foto: Divulgação

Para alavancar o número de compradores durante a alta temporada de dezembro, o Moda Center, localizado em Santa Cruz do Capibaribe, amplia sua campanha de vendas durante as festas de fim de ano e o feriado de 8 de dezembro, data que marca o Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

O centro confirmou que vai operar dentro do calendário normal da alta temporada de dezembro, mantendo as feiras às quintas (das 12h às 20h) e sextas (a partir das 5h da manhã) até o dia 26 deste mês. 

Em novembro, o polo recebeu 120 mil pessoas, e a expectativa é aumentar esse quantitativo em dezembro. 

O Moda Center não funcionará apenas no dia 25 de dezembro, por conta do feriado de Natal, mas vai retomar suas atividades logo em seguida, com a última feira do ano marcada para o dia 26 de dezembro, chamada de “ultimeira”, que encerra o calendário de 2025.

Outro ponto importante para os comerciantes e visitantes que pretendem comprar no Moda Center é que este abrirá excepcionalmente no domingo, para suprir a demanda de pessoas aguardadas para o mês.

*Com informações da assessoria
 

